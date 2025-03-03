В Одессе из-за российских обстрелов действуют аварийные отключения света, узнайте, введут ли графики завтра, 4 марта.

Энергетики сообщают, что продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты, стало известно, будут ли графики отключений света в Одессе 4 марта, передает Politeka.net.

Специалисты работают для восстановления стабильного электроснабжения, чтобы не пришлось вводить графики отключения света в Одессе 4 марта.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким, передает Политека.

Как сообщалось ранее, для сбалансирования энергосистемы все чаще в Одессе начали применять графики отключения света в Одессе с 06:00 до 20:00, пока они применяются для ограничения мощности для промышленности.

Отключения света в Одессе для потребителей не действуют, за исключением аварийных ситуаций в сетях.

3 марта в Одессе действуют аварийные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Северный РЭС, Южный РЭС и Центральный РЭС 3 марта отключали свет в Одессе.

В "ДТЭК Одесские Электросети" предупредили, что будут проводиться профилактические работы в Черноморском городском территориальном обществе.

В связи с выполнением этих работ будет отключение света в следующих населённых пунктах:

Черноморск пер. Школьный, просп. Мира:

4 марта 2025 года света не будет с 8 утра до 17:00

Графики отключения света в Одессе 4 марта пока не запланированы, однако ситуация может измениться.

Чтобы узнать график отключений в Одессе и области, в частности, 4 марта, посмотрите его на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber і Telegram.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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