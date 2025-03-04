Жителей Одессы и области срочно предупредили об отключении воды 4 марта 2025 года,

Отключение воды в Одессе и области 4 марта появилась информация об ограничениях по некоторым адресам, передает Politeka.net.

Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе филиала "Инфоксводоканал".

"Инфоксводоканал" предупредила жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ремонтных работ 4 марта запланировано ограничение водоснабжения по некоторым адресам, передает Политика.

Отключение воды в Одессе 4 марта ожидается на следующих улицах:

КОСМОНАВТОВ УЛ: с 10:00 до 15:00

АЛЕКСИЯ ВАДАТУРСКОГО УЛ: с 10:00 до 15:00

ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОРОГА УЛ: с 10:00 до 15:00

МАЦИЕВСКОЙ УЛ: с 10:40 до 17:00

ВОРОБЕВАЯ УЛ: с 10:40 до 17:00

СЛОБОДКАЯ РАЙОН УЛ., частично: с 10:40 до 17:00.

В Инфоксводоканал добавили, что время восстановления подачи воды в Одессе и области 4 марта предварительное, поэтому может меняться во время проведения ремонтных работ.

После восстановления воды в Одессе и области 4 марта может потребоваться время на заполнение системы водой, поэтому удаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Инфоксводоканал предоставил номера справочных телефонов: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (круглосуточно).

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