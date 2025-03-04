Отключение воды в Одессе и области 4 марта появилась информация об ограничениях по некоторым адресам, передает Politeka.net.
Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе филиала "Инфоксводоканал".
"Инфоксводоканал" предупредила жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ремонтных работ 4 марта запланировано ограничение водоснабжения по некоторым адресам, передает Политика.
Отключение воды в Одессе 4 марта ожидается на следующих улицах:
КОСМОНАВТОВ УЛ: с 10:00 до 15:00
АЛЕКСИЯ ВАДАТУРСКОГО УЛ: с 10:00 до 15:00
ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОРОГА УЛ: с 10:00 до 15:00
МАЦИЕВСКОЙ УЛ: с 10:40 до 17:00
ВОРОБЕВАЯ УЛ: с 10:40 до 17:00
СЛОБОДКАЯ РАЙОН УЛ., частично: с 10:40 до 17:00.
В Инфоксводоканал добавили, что время восстановления подачи воды в Одессе и области 4 марта предварительное, поэтому может меняться во время проведения ремонтных работ.
После восстановления воды в Одессе и области 4 марта может потребоваться время на заполнение системы водой, поэтому удаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Инфоксводоканал предоставил номера справочных телефонов: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (круглосуточно).
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