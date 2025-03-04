В Одессе из-за вражеских обстрелов действуют аварийные отключения света, узнайте, введут ли графики завтра, 5 марта.

Продолжается ликвидация последствий вражеских атак, стало известно, будут ли графики отключения света в Одессе 5 марта, передает Politeka.net.

Специалисты работают по восстановлению стабильного электроснабжения, чтобы не пришлось вводить графики отключения света в Одессе 5 марта, передает Политека.

В Одессе ситуация со светом ухудшилась после шахидной атаки в ночь на 4 марта, известно, что россия массированно атаковала город дронами, после чего в части города ввели аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК добавили, что повреждения получил энергетический объект компании.

По состоянию на 4 марта жители Аркадии и Пересыпского района без света ремонтные работы продлили до 20:00 5 марта.

Известно о плановых графиках отключения света в Одессе 5 марта.

О плановом отключении электроснабжения 5 марта с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".

Сообщается, что делать будут проводиться в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение света 5 марта в следующих населенных пунктах:

Черноморск, просп.Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00.

Александровка, ул. Виноградная, ул. Дмитрия Горбунова, ул. Киевская, пров. Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00.

Следует отметить, что тяжелая ситуация со светом в результате вражеских атак в Одессе продолжается с 19 февраля.

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