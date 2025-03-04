Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на 5 марта, узнайте, каким будет этот день.

Прогноз погоды в Одессе на 5 марта, синоптики рассказали о температуре воздуха в этот день, передает Politeka.net.

В марте в Одессе средняя температура может превысить норму, также возможен дефицит осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентр, в 5 марта температура воздуха в Одессе ожидается от +6 до +11 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на 5 марта, в этот день ожидается теплая и сухая погода, без осадков.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 5 марта.

В Одессе 5 марта возможен довольно сильный западный ветер, порывы которого достигнут 4,7 м/с.

Как сообщал метеоролог Игорь Кибальчич, в первые дни марта на территорию Украины придет теплый и влажный воздух с запада, поэтому в некоторых регионах ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 3 по 9 марта составленный синоптиками говорит о том, что не исключены в эти дни туманы и налипание мокрого снега.

Средняя температура воздуха на неделе с 3 по 9 марта в Одессе будет выше нормы, а количество осадков ниже.

Говоря о прогнозе погоды в Одессе на ближайшие дни, синоптик сообщает, что климатические изменения оказали влияние на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5…+7°С на юге Одессы и области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.