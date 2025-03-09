Новая помощь в Одессе после обстрела, как получить консультации и помощь после атаки.

Новая помощь в Одессе после обстрела стала известно, как ее получить местным жителям, передает Politeka.net.

Так, в Киевском районе Одессы, по улице Георгия Липского, 1 (Толбухина), создан районный оперативный штаб для для ликвидации последствий вражеской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Специалисты районной администрации в Одессе и области работают по оказанию помощи жителям пострадавших домов после обстрела.

Новая помощь в Одессе после обстрела:

Оперативный штаб принимает заявления на оформление материальной помощи в рамках программы « Незламна Одеса».

Кроме того, предоставляются консультации по требуемым документам для подачи заявки на программу єВідновлення - это важный шаг в восстановлении жизни Одессы после обстрелов.

Жители могут получить новую помощь в Одессе после обстрела, для этого необходимо обращаться в оперативные штабы или звонить в Киевскую районную администрацию по следующим номерам:

(048) 740-76-25

(048) 740-76-26.

К слову, с 1 марта 2025 года выплата денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности в Одессе, будет автоматически продлена еще на шесть месяцев, сообщает Политика.

Сумма денежной помощи для ВПЛ в 2025 году не изменилась и составляет 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2000 гривен – для остальных.

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