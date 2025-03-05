Отключения света в Одессе после обстрела 5 марта в ночь на 5 марта, в результате атаки есть разрушения и жертвы.

Отключения света в Одессе после обстрела 5 марта, в результате атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры, передает Politeka.net.

Так, известно, что начались отключения света в Одессе после обстрела 5 марта.

В части Одессы действовали аварийные отключения света, после дроновых атак ситуация со светом в Одессе очень тяжелая.

"Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Работают все подходящие службы", - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.



В Одесской области снова был атакован объект энергетики, сообщает ДТЭК - это четвертый удар по энергосистеме Одесской области за две недели.

Есть погибший и пострадавший, повреждены и разрушены не менее 20 частных домов, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и машины.

Отключения света начались в Одессе после обстрела 5 марта.

После удара пропал свет и отопление, сейчас они уже восстановлены, сообщил мэр Одессы.

Удар наносился по энергетической инфраструктуре, как ранее сообщали в областной военной администрации.

Как сообщил руководитель ОВА Олег Кипер, обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, в результате чего вспыхнули пожары.

Во время воздушной тревоги также враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. В результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина. 77-летний житель села Лиманка умер из-за осколочных ранений.

О плановом отключении света 5 марта сообщили в "ДТЭК Одесские Электросети".

Сообщается, что работі будут проводиться в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение света 5 марта в следующих населенных пунктах: Черноморск, просп. Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00. Александровка, ул. Виноградная, ул. Дмитрия Горбунова, ул. Киевская, пров. Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00.

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