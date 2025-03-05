Отключения света в Одессе после обстрела 5 марта, в результате атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры, передает Politeka.net.
Так, известно, что начались отключения света в Одессе после обстрела 5 марта.
В части Одессы действовали аварийные отключения света, после дроновых атак ситуация со светом в Одессе очень тяжелая.
"Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Работают все подходящие службы", - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В Одесской области снова был атакован объект энергетики, сообщает ДТЭК - это четвертый удар по энергосистеме Одесской области за две недели.
Есть погибший и пострадавший, повреждены и разрушены не менее 20 частных домов, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и машины.
Отключения света начались в Одессе после обстрела 5 марта.
После удара пропал свет и отопление, сейчас они уже восстановлены, сообщил мэр Одессы.
Удар наносился по энергетической инфраструктуре, как ранее сообщали в областной военной администрации.
Как сообщил руководитель ОВА Олег Кипер, обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, в результате чего вспыхнули пожары.
Во время воздушной тревоги также враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. В результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина. 77-летний житель села Лиманка умер из-за осколочных ранений.
О плановом отключении света 5 марта сообщили в "ДТЭК Одесские Электросети".
Сообщается, что работі будут проводиться в рамках Черноморского городского территориального общества.
В связи с выполнением этих работ будет отключение света 5 марта в следующих населенных пунктах: Черноморск, просп. Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00. Александровка, ул. Виноградная, ул. Дмитрия Горбунова, ул. Киевская, пров. Успенский: света не будет с 8 утра до 17:00.
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