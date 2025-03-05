Прогноз погоды на 6 марта в Одессе и Одесской области, синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 6 марта составили синоптики, узнайте, каким будет этот день, сообщает Politeka.net.

В Одессе и Одесской области 6 марта погода изменится, синоптики прогнозируют потепление в этот день, осадки в этот четверг не предполагаются.

"До рассвета в Одессе небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду 6 марта.

Погода в Одессе и Одесской области 6 марта будет солнечной до самого вечера, воздух днем ​​прогреется до +15.

Ночью 6 марта температура воздуха ожидается до +6 градусов тепла. Ветер в Одессе и области 6 марта будет переменный до 4,3 м/с.

Напомним, раньше начальник отдела метеопрогнозирования сообщил, что в марте в Украине, в частности, в Одессе возможны температурные "качели", но ожидается постепенное потепление.

6 марта в Украине ожидается дождь и мокрый снег, температура ночью в среднем от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​3-9° тепла, в восточных областях 0-5° тепла.

С 7 по 10 марта погода в Украине будет без осадков, температура ночью от +3° до -3°, на западе страны 1-6° тепла, днем ​​3-9° тепла.

С 6 по 12 марта будет наблюдаться потепление, ночью будет около нуля, не исключен небольшой минус 1-3 градусов.

На западе и юге, особенно в Одессе и области, ожидается до 15 градусов, прогнозирует синоптик.

Потеплению ближе к середине марта будут способствовать солнечные дни.

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