Россия ночью атаковала Одесскую область ударными дронами, известно, что поражен энергообъект и есть пострадавшие, узнайте, будут ли экстренные отключения света сегодня, 6 марта, передает Политека.
Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, в результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован.
Также разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания, передает Политека.
Есть поражение энергетического объекта, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, об экстренных отключениях света в Одессе и Одесской области 6 марта данных пока нет.
Как сообщила пресс-служба ДТЭК, распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков отклбчения света от НЭК Укрэнерго не было, поэтому экстренные отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта не планируются.
В ДТЭК напоминают, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.
"Если мы получим команду применять графики – сразу сообщим вам", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, чтобы не вводились экстренные отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта.
К слову, в ночь на 6 марта Россия запустила по Украине две ракеты и 112 беспилотниками, ПВО сбила 68 российских дронов.
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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.