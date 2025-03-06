В ночь на 6 марта, российская армия атаковала Одесскую область дронами, под удар попали гражданская и энергетическая инфраструктура, известно, введут ли экстренные отключения света.

Россия ночью атаковала Одесскую область ударными дронами, известно, что поражен энергообъект и есть пострадавшие, узнайте, будут ли экстренные отключения света сегодня, 6 марта, передает Политека.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, в результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Также разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания, передает Политека.

Есть поражение энергетического объекта, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, об экстренных отключениях света в Одессе и Одесской области 6 марта данных пока нет.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков отклбчения света от НЭК Укрэнерго не было, поэтому экстренные отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта не планируются.

В ДТЭК напоминают, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.

"Если мы получим команду применять графики – сразу сообщим вам", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, чтобы не вводились экстренные отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта.

К слову, в ночь на 6 марта Россия запустила по Украине две ракеты и 112 беспилотниками, ПВО сбила 68 российских дронов.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.