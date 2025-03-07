Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на субботу, 8 марта, узнайте, каким будет Международный женский день в 2025 году.

Прогноз погоды в Одессе на 8 марта, в эту субботу пасмурно, без осадков, передает Politeka.net.

Прогноз погоды в Одессе на 8 марта, синоптики прогнозируют, что день и вечер будут ясными и безоблачными.

Погода в Одессе взяла курс на потепление, синоптики дали прогноз, чего ждать от весны 8 марта.

" Несмотря на то, что утром небо в Одессе покроют облака, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 8 марта.

Синоптики прогнозируют, что к восьмому марта днем будут преобладать плюсовые температуры воздуха.

Погода в Одессе и Одесской области 8 марта будет солнечной, воздух днем ​​прогреется до +14 градусов, ночью от +4 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что 8 марта традиционно отмечают Международный женский день, стало известно, сколько стоят цветы и букеты в Одессе, передает Politeka.net.

К 8 марта в Одессе покупают тюльпаны, розы, гиацинты, орхидеи и другие цветы, а также популярны уже готовые цветочные композиции.

В праздник 8 марта принято поздравлять женщин, даря конфеты и букеты из цветов.

Как правило, в преддверии 8 марта в Одессе цены на цветы начинают расти.

Цены разные и зависят от размера цветов, сообщают продавцы.

За маленькие тюльпаны придется заплатить от 25 до 30 гривен за штуку, средние стоят от 40 грн.

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