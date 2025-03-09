Повреждения из-за врежеских обстралов получили энергетические объекты области, стало известно, где введут графики отключения света в Одессе на неделе с 10 по 16 марта, передает Политека.
Как сообщает ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому введены графики отключения света.
Известны графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта:
В Южном Одесской области до 10 марта не будут работать школы, сообщает "Думская".
В городе Южное Одесской области после атаки вражеских беспилотников может 4-5 дней не быть света.
Городской глава Южного Владимир Новацкий сообщал со ссылкой на ДТЭК, что электрики попытаются переключить котельную и другие объекты критической инфраструктуры на другую линию, но город на Одесчине пока будет без электроэнергии.
Школы не будут работать до 10 марта, детские сады будут доступны в режиме дежурных групп.
Однако это не все графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта.
Для предупреждения аварий в электросетях, "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" будет проводить профилактические работы в Одесской области, сообщает пресс-служба компании.
Так, в пределах Килийской городской территориальной общины, в связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии 10 марта 2025 года с 8:00:00 до 14:00:00. Килия по адресам: улица Ореховая, улица Киевская.
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