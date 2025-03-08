Жителям Одессы и Одесск4ой области рассказали о графиках отключения света 9 марта, названы адреса, где не будет света.

Графики отключения света в Одессе 9 марта, узнайте, где они будут введены и по какой причине, передает Политика.

"ДТЭК Одесские Электросети" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества, поэтому будут введены графики отключения света 9 марта, об этом говорится в пресс-службе компании.

Графики отключения пройдут по следующим адресам:

Название улиц: Черноморск ул. Парусно, ул. Радостная.

Плановая дата и время отключения света: 9 марта 2025 г. 09:00:00.

Включение света: 9 марта 025 18:00:00.

Если у вас возникли вопросы – обращайтесь по телефонам колл-центра.

+38 (048) 705 90 90,

+38 (068) 705 90 90,

+38 (095) 705 90 90,

+38 (073) 705 90 90.

В городе Южное Одесской области свет будет отсутствовать 4-5 дней из-за российской атаки дронами 5 марта.

Школы до 10 марта не будут работать, детские сады будут доступны в режиме дежурных групп.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, электроэнергию после воздушного удара по Одесскому району получится не скоро, ожидаемый срок ремонта — двое суток, то есть до 9 марта.

Проверить, к какой группе относится ваше жилье, можно на сайте оператора системы распределения.

В ДТЭК просят жителей Одессы и области снизить потребление электроэнергии, чтобы не вводить дополнительные графики отключения.

Время отмены графиков отключения света можно узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

подать заявку на сайт ДТЭК.

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