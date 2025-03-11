Украинцам рассказали, чего ждать от погоды 12 марта, стало известно, каким будет этот вторник.

В среду, 12 марта, погода в Одессе немного изменится, синоптики предупреждают о дождях, передет Политека.

Об это сообщается на сайте sinoptik.

Согласно сообщению синоптиков, 12 марта, в Одессе будет облачная погода.

Ночью дождь, утром и днем без осадков. Ветер южный и юго-западный, 3,8 м/с.

Температура ночью 8-11°С тепла, днем 11-16°С тепла.

В области также будет облачно, ночью без существенных осадков в виде дождя.

Ветер южный 4,4 м/с, температура ночью 8-10°С тепла, днем 15-18°С тепла. На автодорогах области возможна дымка, видимость 1-2 км.

Ранее сообщалось, что с 14–15 марта температура начнет снижаться. Дождей в марте в Одессе будет мало, и холодные воздушные массы с севера будут напоминать о себе, вызывая небольшие и недолгие похолодания.



Синоптики не прогнозируют осадки в это время, но возможны порывы ветра.

В Одессе ночью на этой неделе даже возможны заморозки, днем ​​у столбиков термометров будут плюсовые отметки.

По прогнозу метеоэксперта Веры Балабух, весна в Украине в этом году ожидается намного теплее климатической нормы.

Также, по словам Балабух, весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания, ведь март является нестабильным месяцем.

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