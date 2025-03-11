В среду, 12 марта, погода в Одессе немного изменится, синоптики предупреждают о дождях, передет Политека.
Об это сообщается на сайте sinoptik.
Согласно сообщению синоптиков, 12 марта, в Одессе будет облачная погода.
Ночью дождь, утром и днем без осадков. Ветер южный и юго-западный, 3,8 м/с.
Температура ночью 8-11°С тепла, днем 11-16°С тепла.
В области также будет облачно, ночью без существенных осадков в виде дождя.
Ветер южный 4,4 м/с, температура ночью 8-10°С тепла, днем 15-18°С тепла. На автодорогах области возможна дымка, видимость 1-2 км.
Ранее сообщалось, что с 14–15 марта температура начнет снижаться. Дождей в марте в Одессе будет мало, и холодные воздушные массы с севера будут напоминать о себе, вызывая небольшие и недолгие похолодания.
Синоптики не прогнозируют осадки в это время, но возможны порывы ветра.
В Одессе ночью на этой неделе даже возможны заморозки, днем у столбиков термометров будут плюсовые отметки.
По прогнозу метеоэксперта Веры Балабух, весна в Украине в этом году ожидается намного теплее климатической нормы.
Также, по словам Балабух, весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания, ведь март является нестабильным месяцем.
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