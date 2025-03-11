Украинцев предупредили об отключениях света в Одессе 12 марта, узнайте, по какой причине их могут ввести.

Повреждения из-за вражеских обстрелов получили энергетические объекты Украины, узнайте, могут ли ввести ограничения в эту среду.

Как сообщали в ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения.

Аварийные работы в Одесском районе продолжаются, но в регионе 12 марта не будут вводить ограничения подачи света для бытовых потребителей.

Не предусмотрены графики и для промышленности и бизнеса.

Данный вывод можно сделать исходя из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света, чтобы избежать перегрузок системы.

Важно добавить, что ситуация в энергоситеме нашей страны постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Время восстановления света или причины аварийных отключений можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

подать заявку на сайт ДТЭК.

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