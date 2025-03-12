Жителям Одессы и области рассказали о графиках отключения света 13 марта, стоит ли готовиться к ограничениям.

Из-за вражеских атак повреждения получили энергетические объекты Украины, узнайте, будут ли вводиться ограничения в четверг, передает Политека.

Аварийные работы в Одесском районе активно продолжаются, однако в регионе 13 марта не будут вводить графики подачи света для бытовых потребителей, не предусмотрены графики для промышленности и бизнеса.

Ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях в этот день.

Как сообщалось ранее, оборудование энергокомпании в результате регулярных атак получило повреждения.

Стоит отметить, если графики отключения света все же введут, энергетики предупредят об этом заранее.

В ДТЭК призывают жителей Одесской области с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии даже при наличии света, чтобы избежать перегрузок системы.

Ситуация в энергоситеме нашей страны постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Проверить, к какой группе принадлежит ваше жилище, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Время восстановления света или причины аварийных отключений можно узнать с помощью:

сайта Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

подать заявку на сайт ДТЭК.

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