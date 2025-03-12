В четверг, 13 марта, погода в Одессе немного испортится, стало известно, каким будет этот день, передет Политека.
Об это сообщается на сайте sinoptik.
Согласно сообщению синоптиков, 13 марта, будет облачная погода.
Ночью, утром и днем осадки не прогнозируются, ветер в этот день южный и юго-восточный до 8 м/с.
Температура после полуночи 8-10°С, днем 14°С.
В Одесской области также будет облачно, без осадков.
Ветер южный 8,1 м/с, температура ночью до +10°С, днем до +14 °С.
Начиная с 14 числа температура воздуха в Украине начнет снижаться, дождей будет мало, и холодные воздушные массы с севера напомнят о себе, вызывав небольшие и недолгие похолодания.
Синоптики не прогнозируют осадки в это время, но возможны сильные порывы ветра.
На этой неделе даже возможны заморозки, днем у столбиков термометров будут плюсовые отметки.
По данным метеоэксперта Веры Балабух, весна в Украине в этом году ожидается намного теплее климатической нормы.
По словам Балабух, весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды похолодания, ведь первый месяц является нестабильным поэтому погода может резко менятся как на потепление так и на похолодание.
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