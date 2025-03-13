Украинцам рассказали, о работе в Одессе в 2025 году, узнайте, кто имеет самые высокие зарплаты.

Много вакансий направлено на разные специальности, зарплаты также разнятся, передает Политека.

Украинцам рассказали, кто плучает самые высокие зарплаты и какие профессии в регионе самые популярные.

Больше всего вакансий опубликовано по категориям:

Администрация, руководство среднего звена - 481,

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм - 491,

Медицина, фармацевтика - 410,

Производство - 714,

Транспорт, автобизнес 400,

Финансы, банк - 243.

Продавец-консультант в обувном магазине имеет 20 000 – 35 000 гривен., у лучших продавцов 35 000 – 45 000 гривен.

Работать можно в ТРЦ Ривьера, Екатерининская, 90, Преображенская, 58, Королева, 76/1.

Открыта вакансия в Одессе бухгалтера по зарплате, сотрудник будет получать 25 000 – 35 000 грн в месяц, по результатам собеседования.

Обязанности: Начисление ЗП, премий, ночных, вечерних, отпускных и других выплат. Расчет налогов и взносов из фонда оплаты труда (НДФЛ, ЕСВ, военный и др.).

Подготовка и составление отчетности по заработной плате (налоговая, статистическая, пенсионная).

Работа с первичной документацией (табели, приказы, расчетные листки).

Взаимодействие с органами контроля по вопросам, связанным с зарплатой.

Флорист в Одессе получает зарплату от 18 000 до 22 000 гривен + премии.

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