Отопительный сезон в Одессе может завершится в ближайшие недели, узнайте, чему нужно готовиться уже сейчас.

В Одессе отопление выключают примерно в середине апреля, однако в 2025 году это может произойти раньше по причине плюсовых температур в марте, пишет Политека.

Во многих регионах Украины, как правило теплоснабжение отклюючают в конце марта или в начале апреля.

Когда в Одессе отключат отопление в 2025 году?

Точные сроки зависят не только от календаря, но и от погодных условий. Согласно действующим нормам, теплоснабжение отключают, если среднесуточная температура воздуха превышает +8°C на протяжении трех суток подряд. Это требование учитывается при принятии решения городскими властями.

В Украине традиционно отопительный сезон завершается в середине апреля, однако в 2025 году процесс может ускориться из-за прогнозируемо "плюсового" марта. В ряде регионов подачу тепла нередко прекращают уже в конце марта или начале апреля, передает Политека.

При этом важны и другие факторы, например:

климатическая ситуация и прогнозы синоптиков,

нормы строительства и теплоснабжения,

санитарные требования и технические регламенты эксплуатации сетей.

Решение о завершении сезона подачи тепла принимает местное руководство на основании этих параметров.

Об особенностях отопительного сезона 2025 года глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в 2024 году для некоторых регионов процедура отключения тепла проводилась в индивидуальном порядке. В первую очередь это касалось городов, пострадавших от российских обстрелов, где энергосистема находилась в уязвимом состоянии.

В этом году вопрос завершения отопительного периода рассматривается особенно тщательно. Если температура воздуха будет держаться на уровне +12…+14°C, многие жители начнут использовать обогреватели, что приведет к увеличенной нагрузке на электросеть. Поэтому отключение должно происходить с учетом технических возможностей энергосистемы.

Когда закончили отопительный сезон в прошлом году?

В 2024 году батареи в Одессе отключили 7 апреля. Руководители теплоснабжающих предприятий, в чьем ведении находятся системы центрального отопления, должны были обеспечить корректное завершение процесса.

С учетом погодных прогнозов на 2025 год и возможного аномального потепления, окончание периода отопления может произойти раньше. Однако окончательное решение будет зависеть от динамики температурных показателей и общей ситуации в энергосистеме региона.

Чтобы узнать точную дату отключения отопления в Одессе, следует отслеживать официальные объявления городского совета, где публикуется актуальная информация для местных жителей.

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