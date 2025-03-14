В 2025 году поступить в ВУЗы можно будет по результатам упрощенного формата ВНО, то есть Национального мультипредметного теста.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в Одессе 2025 пройдет с 14 мая по 25 июля, передает Политека.

Выпускники будут сдавать три обязательных учебных предмета и один по собственному выбору.

Началась регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста 2025.

До 3 апреля текущего года, включительно, будущие поступающие могут подать заявки на сдачу экзамена.

В этом году предусмотрено два варианта регистрации:

автоматически через приложение «Дія» (система подтянет часть необходимой информации) и путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

Как будут оценивать задания на НМТ в Одессе в 2025 году?

В УЦОКО сообщили, что НМТ-2025 предусматривает тестирование по трем обязательным предметам (украинскому языку, математике и истории Украины) и одному на выбор:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

биология;

химия;

физика;

география.

Альтернативы тесту для поступающих в 2025 году:

Индивидуальное собеседование — для отдельных категорий лиц, которые не могут сдать тестирование по объективным причинам.

Профессиональные экзамены — могут применяться для поступления на определенные специальности.

Зачисление по конкурсному среднему баллу аттестата — в отдельных случаях для контрактной формы обучения.

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