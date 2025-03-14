Национальный мультипредметный тест (НМТ) в Одессе 2025 пройдет с 14 мая по 25 июля, передает Политека.
Выпускники будут сдавать три обязательных учебных предмета и один по собственному выбору.
Началась регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста 2025.
До 3 апреля текущего года, включительно, будущие поступающие могут подать заявки на сдачу экзамена.
В этом году предусмотрено два варианта регистрации:
автоматически через приложение «Дія» (система подтянет часть необходимой информации) и путем заполнения формы в регистрационном сервисе.
Как будут оценивать задания на НМТ в Одессе в 2025 году?
В УЦОКО сообщили, что НМТ-2025 предусматривает тестирование по трем обязательным предметам (украинскому языку, математике и истории Украины) и одному на выбор:
- украинская литература;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);
- биология;
- химия;
- физика;
- география.
Альтернативы тесту для поступающих в 2025 году:
Индивидуальное собеседование — для отдельных категорий лиц, которые не могут сдать тестирование по объективным причинам.
Профессиональные экзамены — могут применяться для поступления на определенные специальности.
Зачисление по конкурсному среднему баллу аттестата — в отдельных случаях для контрактной формы обучения.
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