Подорожание сливочного масла и маргарина в Одессе продолжается в течение последних месяцев, что значительно опустошает кошельки, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в данных Минфина.

Украинские потребители внимательно следят за ценами на основные продукты питания, особенно если они являются традиционными составляющими ежедневного меню во многих семьях. К сожалению, в марте наблюдается явный скачок цен.

Масло, как необходимый источник жирорастворимых витаминов, показало разную динамику в зависимости от вида: "Крестьянское" (72,5%) подорожало со 115,07 грн до 117,25 грн за 200 г, "Яготинское" (73%) сохранило свою стоимость на уровне 102,95.

Маргарин Щедро Особенный 72,5% (250 г) также претерпел изменения в цене. Сейчас в среднем его продают за 37,30, а на месяц раньше 35,27 гривен.

Отметим, что подорожание сливочного масла и маргарина в Одессе в январе 2025 достигло почти 34% по сравнению с тем же периодом, но годом ранее. Это рекордный показатель за последние 10 лет, хотя и в феврале 2023 года и в 2017 году она достигала 30%.

По прогнозам ряда экспертов, ценники скоро стабилизируются. Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта.

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