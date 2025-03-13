В связи с проведением ремонтных работ произойдет временное отключение воды в Одессе 13 марта.

Временно прекратили водоснабжение на нескольких улицах из-за ремонтных работ - отключение воды в Одессе 13 марта продлится до вечера, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Филиал информирует жителей города и области, а также руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ремонтных работ по следующим адресам:

Шептицкого;

Бахмутская 1-8;

Ивана Луценко 5;

Евгения Чикаленко 9А.

Ремонт планируют закончить к 20 часам вечера. Однако одесситов предупредили, что время завершения работ может изменяться в зависимости от масштабов аварии.

Отключение воды в Одессе 13 марта также коснулось улиц:

Слободка;

36А Линия по 53 Линию;

Жителям домов с этими адресами сообщили, что воду вернут к 17 часам.

В городе работает 18 бюветов. Бюветами можно воспользоваться в Одессе 12 марта и не только. Они работают ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.

Киевский район: Фонтанская дорога, 16. Адмиральский проспект, 31. Дача Ковалевского, 150. проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район: Старобазарный сквер, 3. проспект Гагарина, 33. Академическая, 11. Ольгиевская, 37. Старопортофранковская, 105. Академическая, 2. Академическая, 30.

Хаджибейский район: Космонавтов, 15. Михайловская площадь, 19. Ицхака Рабина, 1. Дальницкая, 25. Инглеге, 1.

Пересыпский район: Крымская, 71. Курорт Куяльник, 4.

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