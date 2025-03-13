Синоптики составили детальный прогноз в Одессе и области на 14 марта, стало известно, каким будет этот день.

Согласно прогнозу на 14 марта 2025 года, ожидается облачная погода без осадков, передает Политека.

Ветер южный и юго-западный, скоростью до 4,8 м/с. Ночная температура составит +10–12 °C, дневная до +17 °C.

"В Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.

В Одесской области также будет облачно, без осадков в регионе. Ветер южный, около 4 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +10 °C, а днем поднимется до +16 °C.

Начиная с 14 числа, в Украине ожидается постепенное снижение температуры.

Осадков будет немного, однако холодные воздушные массы с севера могут привести к кратковременному похолоданию. Возможны сильные порывы ветра и заморозки, но днем температура останется плюсовой.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 15–16 марта в Украину придет холодная воздушная масса, вызывая значительное похолодание. В восточных и южных областях, включая Одессу, это похолодание ожидается 16–17 марта.

По словам синоптика Веры Балабух, весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса, в то же время не исключены периоды резкого похолодания.

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