За последние полтора года стоимость зерен в Одессе и в Украине в целом выросла в среднем на 200 гривен за килограмм, передает Политека.
Эксперты объясняют это глобальным потеплением, климатическими катастрофами и дефицитом зерен на мировом рынке.
Насколько подорожал кофе в заведениях?
В Одессе уже пересмотрели прайс напитков:
Эспрессо – от 32 до 35 грн,
Американо – от 35 до 38 за чашку,
Капучино и латте – от 45 до 50 грн.
Владельцы заведений предупреждают, что стоимость будет расти и дальше.
Тренды украинского рынка, эксперты выделяют три ключевых изменения:
Подорожание напитков в кафе и ресторанах Одессы – прайс выросл на 30% по сравнению с концом 2023 года.
Рост затрат у бизнеса – увеличение стоимости сырья, аренды и логистики.
Изменение потребительских привычек – набирают популярность альтернативные вараинты напитка.
Потребительский индекс цен в марте 2025 года составил 106,38%, что означает рост на 6,38% по сравнению с февралем.
Однако к концу 2025 года аналитики прогнозируют снижение цен на арабику на 30%, причины:
Ожидаемый рекордный урожай кофе в Бразилии.
Снижение спроса из-за высокой стоимости.
Несмотря на возможное удешевление зерен, ситуация на рынке остается нестабильной, нужно готовиться к дальнейшим изменениям.
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