Цены в Одессе продолжают расти, стало известно, в чем причины и чего ожидать в ближайшем будущем.

За последние полтора года стоимость зерен в Одессе и в Украине в целом выросла в среднем на 200 гривен за килограмм, передает Политека.

Эксперты объясняют это глобальным потеплением, климатическими катастрофами и дефицитом зерен на мировом рынке.

Насколько подорожал кофе в заведениях?

В Одессе уже пересмотрели прайс напитков:

Эспрессо – от 32 до 35 грн,

Американо – от 35 до 38 за чашку,

Капучино и латте – от 45 до 50 грн.

Владельцы заведений предупреждают, что стоимость будет расти и дальше.

Тренды украинского рынка, эксперты выделяют три ключевых изменения:

Подорожание напитков в кафе и ресторанах Одессы – прайс выросл на 30% по сравнению с концом 2023 года.

Рост затрат у бизнеса – увеличение стоимости сырья, аренды и логистики.

Изменение потребительских привычек – набирают популярность альтернативные вараинты напитка.

Потребительский индекс цен в марте 2025 года составил 106,38%, что означает рост на 6,38% по сравнению с февралем.

Однако к концу 2025 года аналитики прогнозируют снижение цен на арабику на 30%, причины:

Ожидаемый рекордный урожай кофе в Бразилии.

Снижение спроса из-за высокой стоимости.

Несмотря на возможное удешевление зерен, ситуация на рынке остается нестабильной, нужно готовиться к дальнейшим изменениям.

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