Цены на основные продукты питания, такие как соль и сахар, всегда представляют интерес для потребителей в Одессе.

В Одессе, как и в других регионах Украины, цены на базовые продукты питания испытывают колебания, обусловленные экономическими и политическими факторами, включая инфляцию и нарушение цепочек поставок, передает Политека.

В феврале 2025 года средняя стоимоть сахара в Украине составляла 34,60 гривен за кило.

По состоянию на 13 марта 2025 года, за сахар в различных супермаркетах Одессы придется заплатить:

Auchan: 32,90 гривен за килограмм в популярных украинских супермаркетах, Novus: 32,89, Metro: 32,90, Megamarket: 42,00.

Средняя стоимость по этим магазинам составила 35,17 за кг, что показывает незначительное повышение по сравнению с предыдущим месяцем, передает Политека.

В феврале 2025 года за морскую пищевую соль в Украине нужно было заплатить 35,78 грн за килограмм.

По состоянию на 13 марта 2025 года, за этот продукт в супермаркетах придется отдать: Megamarket: 39,90, Auchan: 33,88.

Средний прайс по этим магазинам составила 36,89 грн/кг, что свидетельствует о небольшом повышении стоимости соли за последний месяц.

Таким образом, за последний месяц наблюдается незначительный рост цен на сахар и соль в Одессе, что может быть связано с общими экономическими тенденциями в стране.

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