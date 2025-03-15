В Одессе, как и в других регионах Украины, цены на базовые продукты питания испытывают колебания, обусловленные экономическими и политическими факторами, включая инфляцию и нарушение цепочек поставок, передает Политека.
В феврале 2025 года средняя стоимоть сахара в Украине составляла 34,60 гривен за кило.
По состоянию на 13 марта 2025 года, за сахар в различных супермаркетах Одессы придется заплатить:
Auchan: 32,90 гривен за килограмм в популярных украинских супермаркетах, Novus: 32,89, Metro: 32,90, Megamarket: 42,00.
Средняя стоимость по этим магазинам составила 35,17 за кг, что показывает незначительное повышение по сравнению с предыдущим месяцем, передает Политека.
В феврале 2025 года за морскую пищевую соль в Украине нужно было заплатить 35,78 грн за килограмм.
По состоянию на 13 марта 2025 года, за этот продукт в супермаркетах придется отдать: Megamarket: 39,90, Auchan: 33,88.
Средний прайс по этим магазинам составила 36,89 грн/кг, что свидетельствует о небольшом повышении стоимости соли за последний месяц.
Таким образом, за последний месяц наблюдается незначительный рост цен на сахар и соль в Одессе, что может быть связано с общими экономическими тенденциями в стране.
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