Коммунальные службы производят плановые ремонты, из-за чего в некоторых домах возможны временные отключения воды в Одессе 14 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Бригады КП "Инфоксводоканала" активно работают над устранением аварий на водопроводах по следующим адресам:

Шептицкого;

Бахмитская, 1-8;

Ивана Луценко, 5;

Евгения Чикаленко, 9А.

Подача воды будет возобновлена ​​немедленно после завершения ремонтных работ. Уточним, что отключение воды в Одессе 14 марта на этих улицах планируют завершить в 20 часов вечера.

Следует также подчеркнуть, что воду перекрыли на улицах: Слободка район и 36А Линия по 53 Линию. Здесь вернут водоснабжение в 17 часов.

В Одессе работает 18 бюветов, которые доступны для использования ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые — до 20:00. Адреса бюветов:

Киевский район: Фонтанская дорога, 16. Адмиральский проспект, 31. Дача Ковалевского, 150. проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский: Староазарный сквер, 3. проспект Гагарина, 33. Академическая, 11. Ольгиевская, 37. Старопортофранковская, 105. Академическая, 2. Академическая, 30.

Хаджибейский район: Космонавтов, 15. Михайловская площадь, 19. Ицхака Рабина, 1. Дальницкая, 25. Инглеге, 1.

Пересыпский район: Крымская, 71. Курорт Куяльник, 4

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание молочных продуктов в Одессе: что в марте больше всего выросло в цене.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".