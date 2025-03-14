Коммунальные службы производят плановые ремонты, из-за чего в некоторых домах возможны временные отключения воды в Одессе 14 марта, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Бригады КП "Инфоксводоканала" активно работают над устранением аварий на водопроводах по следующим адресам:
- Шептицкого;
- Бахмитская, 1-8;
- Ивана Луценко, 5;
- Евгения Чикаленко, 9А.
Подача воды будет возобновлена немедленно после завершения ремонтных работ. Уточним, что отключение воды в Одессе 14 марта на этих улицах планируют завершить в 20 часов вечера.
Следует также подчеркнуть, что воду перекрыли на улицах: Слободка район и 36А Линия по 53 Линию. Здесь вернут водоснабжение в 17 часов.
В Одессе работает 18 бюветов, которые доступны для использования ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые — до 20:00. Адреса бюветов:
Киевский район: Фонтанская дорога, 16. Адмиральский проспект, 31. Дача Ковалевского, 150. проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский: Староазарный сквер, 3. проспект Гагарина, 33. Академическая, 11. Ольгиевская, 37. Старопортофранковская, 105. Академическая, 2. Академическая, 30.
Хаджибейский район: Космонавтов, 15. Михайловская площадь, 19. Ицхака Рабина, 1. Дальницкая, 25. Инглеге, 1.
Пересыпский район: Крымская, 71. Курорт Куяльник, 4
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