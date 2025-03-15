Местных жителей предупредили об отключениях электричества в Одессе 16 марта, узнайте, могут ли их ввести в этот день.

Повреждения из-за российских обстрелов регулярно получают энергетические объекты Украины, узнайте, могут ли ввести графики отключения света в Одессе 16 марта, передает Политека.

Как сообщали в компании ДТЭК, оборудование в результате атак получило значительные повреждения.



Сегодня в Одессе в 13:05 произошла авария на энергооборудовании. В результате часть Киевского района осталась без электроэнергии.



Также ночью из-за атаки дронов город Черноморск был обесточен.

Коммунальщикам удалось частично восстановить электроснабжение города.

Аварийные работы в регионе продолжаются, но 16 марта пока нет информации о прекращении подачи для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Такой вывод можно сделать исходя из того, что ни ГТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

Однако, если графики отключение введут – энергетики предупредят об этом заранее.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей Одесского региона призывают с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Важно добавить, что ситуация в энергосистеме нашей страны постоянно меняется, так что важно следить за официальными обновлениями, ведь ситуация может измениться.

Если графики все же будут введены, проверить информацию можно с помощью сайта ДТЭК, чат-ботах: Viber, Telegram, Facebook, подать заявку на сайте.

Энергетики призывают жителей экономить электроэнергию при ее наличии, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.