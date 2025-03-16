Из-за постоянных атак на объекты энергетической инфраструктуры на этой неделе с 17 по 23 марта могут ввести графики отключения в Одессе.

Энергетические объекты области получили сильыне повреждения, стало известно, где введут графики отключения света, передает Политека.

Как сообщает ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому введены графики отключения света.

Для повышения надежности и предупреждения аварий в электросетях, "ДТЭК Одесские Электросети" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет ограничения электроэнергии в городе.

В Александровке электричества 17 марта не будет по таким адресам: улица Вербная, Виноградная, Защитников Украины.

Если у вас есть вопросы относительно ограничений, обращайтесь по телефонам колл-центра: +38 (048) 705 90 90 для мобильных : +38 (068) 705 90 90 +38 (095) 705 90 90 +38 (073) 705 90.

Проверить информацию можно с помощью:

Сайта «ДТЭК Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия?»

В чат-ботах: Viber , Telegram .

Через личные сообщения в Facebook .

Подача заявки на сайте.

Как избежать перегрузок энергосистемы?

Энергетики призывают жителей экономить электроэнергию при ее наличии, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Важно, что ситуация в энергосистеме страны динамична, поэтому следите за обновлением на официальных ресурсах.

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