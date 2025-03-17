Украинцам рассказали, где переселенцам в Одессе и области можно получить бесплатное жилье.

ВПО прибывшие в Одессу имеют возможность бесплатно разместиться в приютах временного проживания, передает Политека.

Стало известно, где беженцы и нуждающиеся люди смогут найти жилье в Одессе.

На сайте ОЛХ можно найти множество вариантов, например в Каролино-Бугаз предлагают отдельную комнату.

"Предоставлю отдельную комнату студио со всеми удобствами и кухней для семьи временно переселеных лиц. Нужна от Вас помощь по внутренней отделке помещения и также возможно частичное трудоустройство для водителя категории С и С1", - говорится в объявлении.

Также в Одессе предлагают тем, кто совсем остался без жилья. Переселенцам предлагают бесплатный восстановительный дом.

"Помощь! Остался без жилья? Без средств к существованию? Поддержка зависимых! ВЫХОД ЕСТЬ!!! Предлагаем восстановительный дом", - сообщил автор.

С помощью ресурса "Прихисток" украинцы могут получить поддержку в поисках временного дома.

На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания, передает Политека.

Многие готовы предоставить укранцам приют, в первую очередь речь идет о женщинах или детях на срок от одного дня до нескольких месяцев.

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