Денежная помощь в Одессе выплачивается в рамках проекта Укрепление общин и повышения устойчивости уязвимых групп населения.

Предпринимателям, пострадавшим в результате войны, оказывается денежная помощь в Одессе в размере 3000 евро, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают организаторы программы.

Это делается в поддержку малого и микробизнеса, в том числе пчеловодов, мастеров по изготовлению украшений, гончаров, керамистов, столяров и представителей других ремесленных профессий.

Как сообщают организаторы инициативы, грантовый конкурс проводит Международная гуманитарная организация "Help", которая работает более чем в 20 странах мира и поддерживает более 8 миллионов человек.

Денежная помощь в Одессе выплачивается в рамках проекта "Укрепление общин и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине".

Даются деньги также в нескольких других украинских областях, а именно: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.

Выплаты предусмотрены для малого бизнеса, занимающегося не только пчеловодством, гончарством, керамикой или столярством, но и предоставлением клининговых, ландшафтных, фитнес-услуг, уходом за животными и ремонтными работами.

"Проект направлен на поддержку предпринимателей, имеющих реалистичные и жизнеспособные бизнес-идеи для возобновления или расширения своей деятельности", – отмечают организаторы.

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