Отопительный сезон в Одессе в 2025 году может завершиться уже в ближайшие недели, передает Политека.
Обычно снабжение отключают в середине апреля, но в 2025 году процесс может ускориться из-за теплой погоды в марте.
Когда будет завершение отопительного сезона в Одессе в 2025 году?
Точные сроки зависят не только от календаря, но и от погодных условий.
По нормативам, батареи отключают, если среднесуточная температура превышает +8°C три дня подряд.
В ряде регионов Украины подачу тепла традиционно прекращают в конце марта или начале апреля.
Какие факторы влияют?
Погодные условия – если март окажется стабильно "плюсовым", прекращение подачи тепла может произойти раньше.
Экономическая и военная ситуация – из-за возможных атак на энергосистему власти могут принять решение об экономии ресурсов.
Гибкость системы – в случае резкого похолодания подачу тепла могут временно возобновить.
Автономные батареи в частных домах имеет другую специфику. Владельцы автономных котельных могут самостоятельно регулировать сроки отключения отопления в своих домах.
Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями городских властей, чтобы быть в курсе точной даты.
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