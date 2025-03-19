Цены на крупы в Одессе начали расти, в частности, гречка и рис дорожают – узнайте, как изменилась стоимость.

В течение длительного времени в Одессе цены на крупы оставались стабильными или даже снижались, однако сейчас наблюдается тенденция к подорожанию гречки и риса, сообщает Politeka.net.

Об этом стало дома благодаря данным Минфина.

В феврале 2025 года средние цены на гречку была 33,05 гривен за килограмм.

По состоянию на 17 марта 2025 года гречка стоит:

Auchan – 28,90 грн/кг, Megamarket – 44,60, Metro – 31,90, Novus – 32,49.

Динамика роста уже заметна, а цены в разных торговых сетях могут существенно разниться.

Подорожание риса в Одессе тоже фиксируется. Долгозернистый (по состоянию на 17 марта 2025 года) стоит в среднем 58,93 гривен за кило.

В феврале 2025 года стоимость на длиннозернистый рис была такой:

Auchan – 68,10, Metro – 50,70, Megamarket, то есть – 58,24 грн/кг в среднем.

Круглозернистый (по состоянию на 17 марта) стоит:

Ашан – 90,40.

Мегамаркет – 61,10.

Метро – 50,70.

Новус – 93,99.

В феврале этого года средние цены на круглозернистый рис составляли 68,97 грн/кг.

Несмотря на то, что подорожание гречки и риса в Одессе пока незначительное, тенденция роста уже заметна. Последующие изменения стоимости могут зависеть от рыночных условий, логистических затрат и экономической ситуации в стране.

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