Согласно прогнозу на 19 марта 2025 года в Одессе ожидается облачная погода без осадков.

Синоптики составили детальный прогноз погоды в Одессе и области на 19 марта, стало известно, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте Синоптик.

Ветер северо-западный, скоростью до 3,9 м/с. Ночная температура составит от 0 до +1 °C, дневная до +6°C.

"На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - сообщают метеорологи .

Прогноз погоды в Одесской области на 19 марта: также будет облачно, без дождей в регионе. Ветер северо-западный, около 4 м/с. Воздух ночью прогреется до +1°C, а днем поднимется до +6°C.

Этот месяц может быть теплее обычного, с относительно малым количеством осадков, метеорологи поделились свежим прогнозом.

Сообщается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Укргидрометцентр рассказал, каким будет начало весны 2025 года.

Обычно средняя температура в Украине в этот период составляет от 0 до +6°C, а на высокогорье Карпат до -3°C, однако рекорды в истории показывают, что март может быть с морозами до -37°C, и невероятно теплым до +29°C.

В этом месяце будет теплее 1-1,5°C выше нормы и будет колебаться от +1°C до +7°C.

Влажность ожидается меньше средних значений – 22-42 мм, а в Карпатах местами до 74 мм.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.