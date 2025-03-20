Для начала, чтобы получить бесплатное жилье для переселенцев в Одессе нужно обратиться в местный ЦНАП или другие исполнительные органы, передает Политека.
Дома предоставляется в регионе, где переселенцы зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Первоочередное право на бесплатное жилье для переселенцев в Одессе из фонда имеют многодетные семьи; женщины, лица, утратившие трудоспособность; пенсионеры у которых разрушен дом из-за войны и не только.
Для получения поддержки беженцам нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), передает Политека.
Расчитывать на проживание ВПЛ могут до года с возможностью продления на следующий срок в случае отсутствия изменений в статусе, если они не нашли другое место для жизни.
На сайте ОЛХ также можно найти варианты, например в Каролино-Бугаз предлагают отдельную комнату.
Также в регионе предлагают проживание в восстановительном доме тем, кто совсем остался без жилья.
С помощью сайта "Прихисток" беженцы могут получить поддержку в поисках временного дома.
На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания.
В области находится довольно много правозащитных организаций, занимающихся вопросами жилья для переселенцев.
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