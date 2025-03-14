Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе можно получить из местного фонда для временного проживания.

Дома предоставляется в регионе, где переселенцы зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), в частности в Одессе, передает Политека.

Первоочередное право на обеспечение жилым помещением из фонда имеют многодетные семьи; женщины; лица, утратившие трудоспособность; пенсионеры из числа тех, у кого недвижимость разрушена или стало непригодной для проживания из-за войны.

Для получения поддержки в Одессе беженцы нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или другие исполнительные органы сельских, поселковых, городских или районных советов.

Бесплатно жить ВПЛ смогут до года с возможностью продления на следующий срок в случае отсутствия изменений в статусе, если они не нашли другое место для жизни.

Если жилье в относится к фонду для временного проживания предоставляется бесплатно - выплата пособия прекращается.

В регионе могут работать общественные организации, занимающиеся предоставлением помощи беженцам, например недвижимость волонтеров, общежития или другие объекты.

Есть много правозащитных организаций, занимающихся вопросами жилья для переселенцев.

Например, женщины ВПЛ с детьми могут обратиться в областные социальные центры матери и ребенка.

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