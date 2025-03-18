Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе находится в общежитиях, больницах, гостиницах, сообщает Politeka.net.
Данные о количестве свободных мест для переселенцев в области постоянно меняются.
Важно отметить, что нужно узнавать наличие свободных мест по контактным номерам телефонов в не только.
Узнайте, где беженцы и нуждающиеся люди смогут обрести бесплатное жилье в Одессе.
"Прихисток" - это сайт, где украинцы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах смогут найти временный дом.
На сайте размещены объявления с предложением, где могут разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания, передает Политека.
Многие люди и благотворительные организации готовы предоставить укранцам приют, в первую очередь речь идет о женщинах или детях на срок от одного дня до нескольких месяцев.
CARITAS ODESA UGCC - эта организация поможет в поиске беженцам временного дома.
Сейчас у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето.
ВПЛ помогают с приютом, в первую очередь пенсионерам, которые могут самостоятельно себя обслуживать.
Люди смогут жить в Приюте для одиноких пожилых "Ковчег" в селе Ракулово в области.
Проживание продолжается три месяца и включает четырехразовое питание.
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