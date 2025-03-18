В Одессе переселенцы могут получить бесплатное жилье, разместиться в приютах временного проживания и не только.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе находится в общежитиях, больницах, гостиницах, сообщает Politeka.net.

Данные о количестве свободных мест для переселенцев в области постоянно меняются.

Важно отметить, что нужно узнавать наличие свободных мест по контактным номерам телефонов в не только.

Узнайте, где беженцы и нуждающиеся люди смогут обрести бесплатное жилье в Одессе.

"Прихисток" - это сайт, где украинцы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах смогут найти временный дом.

На сайте размещены объявления с предложением, где могут разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания, передает Политека.

Многие люди и благотворительные организации готовы предоставить укранцам приют, в первую очередь речь идет о женщинах или детях на срок от одного дня до нескольких месяцев.

CARITAS ODESA UGCC - эта организация поможет в поиске беженцам временного дома.

Сейчас у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето.

ВПЛ помогают с приютом, в первую очередь пенсионерам, которые могут самостоятельно себя обслуживать.

Люди смогут жить в Приюте для одиноких пожилых "Ковчег" в селе Ракулово в области.

Проживание продолжается три месяца и включает четырехразовое питание.

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