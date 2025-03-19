Отключение воды в Одессе 19 марта коснется жителей нескольких улиц - водоснабжение вернут по установленному графику.

Из-за плановых ремонтных работ коммунальные службы временно прекратят водоснабжение - произошло отключение воды в Одессе 19 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Бригады КП "Инфоксводоканала" работают над ликвидацией аварий на следующих улицах:

Лиманна

Железнодорожная

Соляной переулок (все переулки)

Работы по этим адресам планируется завершить до 18:00.

Следует также подчеркнуть, что воду перекрыли на улицах:

Итальянская 6-14

Нины Строкатой

Греческая 10-18

Ришельевская

Владислава Бувалкина 71

Здесь вернут водоснабжение в 17 часов. Уточним, что отключение воды в Одессе 19 марта на этих улицах планируют окончить в 15 часов.

Работают 18 бюветов, которые доступны жителям ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.

Адреса бюветов:

Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14

: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14 Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.

: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105. Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.

: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1. Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

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