Из-за плановых ремонтных работ коммунальные службы временно прекратят водоснабжение - произошло отключение воды в Одессе 19 марта, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Бригады КП "Инфоксводоканала" работают над ликвидацией аварий на следующих улицах:
- Лиманна
- Железнодорожная
- Соляной переулок (все переулки)
Работы по этим адресам планируется завершить до 18:00.
Следует также подчеркнуть, что воду перекрыли на улицах:
- Итальянская 6-14
- Нины Строкатой
- Греческая 10-18
- Ришельевская
- Владислава Бувалкина 71
Здесь вернут водоснабжение в 17 часов. Уточним, что отключение воды в Одессе 19 марта на этих улицах планируют окончить в 15 часов.
Работают 18 бюветов, которые доступны жителям ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.
Адреса бюветов:
- Киевский район: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14
- Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.
- Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.
- Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4
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