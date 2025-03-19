Согласно прогнозу на 20 марта 2025 года в Одессе ожидается ясная погода без дождей и снега.

Синоптики составили детальный прогноз погоды в Одессе и области на 20 марта, стало известно, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу ожидается безоблачным в течение всего дня.

В регионе 20 марта потеплеет, в четверг будет солнечно и без осадков, северный и северо-западный до 2,6 м/с, ночью температура колебаться до +4 °С, днем прогреется до +11 °С.

"В Одессе утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков", - сообщают метеорологи.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что еще могут быть скачки холода.

Этот месяц может быть теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим прогнозом.

Сообщается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

Однако прогнозируется дефицит влаги, особенно в северных регионах, их количество ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

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