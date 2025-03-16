Синоптики рассказали о погоде в Одессе на неделе с 17 по 23 марта, узнайте свежий прогноз.

Весна в Одессе продолжает удивлять своей переменчивостью, синоптики рассказали, какой будет погода на неделе с 17 по 23 число, передает Политека.

В течение этого периода в Украине будет удерживаться плюсовая температура воздуха, которая местами побьет очередной тепловой рекорд, но при этом, со второй половины недели она будет иметь тенденцию к снижению.

В понедельник, 17 числа, в регионе ожидается прохладный день, с возможным дождем утром. С 18 по 23 числа температура будет теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +14°C, а ночью будет колебаться от +1 до +5.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что в Одессе в частности еще могут быть скачки холода.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По ее словам, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

Согласно архивным данным, абсолютный минимум температуры в марте за всю историю наблюдений в Украине был зафиксирован на уровне -20 – -37 градусов. В Закарпатье и южных регионах опускалась до -10 – -27.

Тем не менее, по словам представителя Укргидрометцентра, за последние десятилетия такие экстремальные холода становятся всё более редкими, особенно в в этот период. Однако, иногда они все-таки происходят.

"Для марта характерна любая погода. Потому что у нас может быть как -20, так и +20. Потому что это месяц на пересечении холодного и теплого сезонов.

Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов", – отметила Наталья Птуха.

Сейчас наблюдается тенденция к повышению температурных значений, и в последние годы большинство месяцев в Украине чаще всего теплее климатической нормы.

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