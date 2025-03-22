Работа в Киеве не ограничивается вакансией продавца, есть несколько интересных предложений для пожилых людей.

Работа в Одессе для пенсионеров с достойной оплатой становится все более актуальной в Украине, все больше вакансий предлагают пожилым людям неплохие зарплаты, сообщает Politeka.net.

Объявления по поиску вакансий найдены на Work.ua.

Магазин Сильпо ищет продавца, готового взять на должность пенсионера и платить от 20-21 тысячи гривен. Работодатель предлагает различные тренинги, льготы по изучению иностранного языка или посещение спортивных заведений. Скидки на собственное производство "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе). А также специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.

Еще компания Global Tech Service ищет техника по ремонту, мерчендайзер с собственным автомобилем. Они готовы взять пенсионера или студента. От кандидата ждут наличие собственного автомобиля; знание и понимание технического мерчендайзера и желание развиваться в этом направлении; базовые навыки понимания инструментов (шуруповерт, отвертка); аккуратность и ответственность. Зарплата в должности – 30 тысяч грн.

Кроме этого, работа в Одессе предлагается для швей. Швейный цех обещает оклад в размере от 20 до 40 тысяч гривен. Все, что требуют от будущего сотрудника – качественный пошив изделий.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.