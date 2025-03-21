В Одессе переселенцы могут получить бесплатное жилье и помощь, узнайте, кто может на нее рассчитывать.

Переселенцы в Одессе имеют возможность бесплатно получить жилье и разместиться в общежитиях, больницах и гостиницах, сообщает Politeka.net.

Количество доступных мест постоянно меняется, поэтому важно уточнять информацию по контактным номерам.

Где можно найти временное бесплатное жилье в Одессе?

Украинцы, оказавшиеся в сложной ситуации, могут воспользоваться платформой «Прихисток», где размещены объявления о бесплатном проживании в регионе.

Кроме того, благотворительные организации и волонтеры готовы предоставить приют, особенно женщинам и детям. Размещение возможно от одного дня до нескольких месяцев.

Помощь от CARITAS ODESA UGCC - эта организация помогает переселенцам найти временный дом. В настоящее время у них есть несколько свободных мест в убежище, доступных весной и летом.

Также поддержку оказывают пенсионерам, которые могут самостоятельно себя обслуживать. Для них предусмотрено размещение в Приюте для одиноких пожилых «Ковчег» в селе Ракулово.

Проживание в «Ковчеге» длится три месяца и включает четырехразовое питание.

Также для получения поддержки в городе беженцам нужно обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или другие исполнительные органы сельских, поселковых, городских или районных советов.

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