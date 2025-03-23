Метеорологи рассказали о погоде в Одессе на неделе с 24 по 30 марта, узнайте свежий прогноз.

Весна в Одессе продолжает удивлять непостоянством, синоптики рассказали о погоде на неделе с 24 по 30 марта, передает Политека.

В течение этих дней в Украине будет удерживаться "плюс", но при этом, со второй половины она будет иметь тенденцию к снижению.

Практически в течение всей недели с 24 по 30 число в Одессе будет облачная и прохладная погода.

Воздух будет прохладным, днем воздух максимально прогреется всего до +11 °C, а ночью будет колебаться от +2 до +4.

Прогноз в этот период точно предсказать довольно сложно, неизвестно, будет ли постоянное тепло, или придет похолодание.

Синоптики отмечают, что март - переходный месяц, возможны как зимние проявления, так и высокая температура.

Отмечается, что с прогнозировать больше, чем на 10 дней в марте - не стоит.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания, скачки температуры, как раз в этот период, не исключен

В 2025 году конец месяца прогнозируется теплым, возможно выше нормы по причине того, что влияют климатические изменения, которые произошли за последние годы.

Также метеорологи сообщали, что с 20 числа, в день весеннего равноденствия, наконец-то придет потепление, воздух прогреется до +9, а дальше с каждым днем ​​постепенно будет все теплее.

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