Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в Одессе 21 марта , стало известно, какой будет эта пятница.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 21 марта, стало известно, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу ожидается безоблачным в течение всего дня.

В регионе 21 марта потеплеет, в пятницу будет солнечно и без осадков северо-западный до 3,6 м/с, ночью температура колебаться до +4 до +7 °С, днем прогреется до +11 °С.

"В Одессе нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков", - сообщают метеорологи.

Метеорологи не прогнозируют осадки в это время, но возможны порывы ветра.

Сообщается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим прогнозом.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

Однако прогнозируется дефицит влаги, особенно в северных регионах, их количество ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.