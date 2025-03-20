Жителей предупреждают о перебоях с электроснабжением, стало известно, где будут введены графики отключения света в Одессе на 21 марта, сообщает Политека.
"ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.
В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии с 8 утра до 20:00 в Малодолинском: улица Винокурова, Заводская, Зеленая, Культурная, Курортная, Молодежная, Рабочая, Шевченко, Шмидта, переулок Шмидта
При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:
+38 (048) 705 90 90
для мобильных телефонов:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90.
В Южной городской территориальной общине в связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии.
21 марта с 9 утра до 19:00 света не будет в городе Южной улице Иванова, Т.Г. Шевченко и Химиков.
Город Южный ул. Иванова, Ново-Билярская, Т.Г. Шевченко, Химиков, проспект Гр. Десанту, Гр.Десанту.
Село Сичавка.
Если ограничение электроснабжения будет введено, энергетики заранее сообщат об этом.
Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.
Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.
Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.
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