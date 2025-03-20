Украинцам рассказали, где запланированы графики отключения света в Одессе 21 марта, известно, к чему следует готовиться.

Жителей предупреждают о перебоях с электроснабжением, стало известно, где будут введены графики отключения света в Одессе на 21 марта, сообщает Политека.

"ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии с 8 утра до 20:00 в Малодолинском: улица Винокурова, Заводская, Зеленая, Культурная, Курортная, Молодежная, Рабочая, Шевченко, Шмидта, переулок Шмидта

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:

+38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

В Южной городской территориальной общине в связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии.

21 марта с 9 утра до 19:00 света не будет в городе Южной улице Иванова, Т.Г. Шевченко и Химиков.

Город Южный ул. Иванова, Ново-Билярская, Т.Г. Шевченко, Химиков, проспект Гр. Десанту, Гр.Десанту.

Село Сичавка.

Если ограничение электроснабжения будет введено, энергетики заранее сообщат об этом.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.