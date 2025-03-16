Через постійні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури цього тижня з 17 по 23 березня можуть запровадити графіки відключення в Одесі.

Енергетичні об'єкти області отримали сильні пошкодження, стало відомо, де введуть графіки відключення світла, передає Політека.

Як повідомляє ДТЕК, обладнання компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, тому введено графіки відключення світла.

Для підвищення надійності та запобігання аваріям в електромережах "ДТЕК Одеські Електромережі" проводитиме профілактичні роботи в рамках Чорноморського міського територіального товариства.

У зв'язку із виконанням цих робіт буде обмеження електроенергії у місті.

В Олександрівці електрики 17 березня не буде за такими адресами: вулиця Вербна, Виноградна, Захисників України.

Якщо у вас є питання щодо обмежень, звертайтесь за телефонами кол-центру: +38 (048) 705 90 90 для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90 +38 (095) 705 90 90 +38 (073) 705 90.

Перевірити інформацію можна за допомогою:

Сайту «ДТЕК Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія?»

У чат-ботах: Viber, Telegram.

Через особисті повідомлення у Facebook .

Подання заявки на сайт.

Як уникнути перевантажень енергосистеми?

Енергетики закликають мешканців економити електроенергію за її наявності, щоб знизити навантаження на мережу.

Важливо, що ситуація в енергосистемі країни є динамічною, тому слідкуйте за оновленням на офіційних ресурсах.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.