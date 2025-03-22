Жители Одессы столкнулись с новым витком подорожания, цены на хлеб в городе продолжают расти.

Цены на хлеб в Одессе и Украине в целом стабильно росли на 1,5–3% ежемесячно, сообщили в Институте аграрной экономики, передает Политека.

По словам экспертов, в 2025 году эта тенденция сохранится.

Как говорит Светлана Черемисина, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в 2025 году хлеб в Одессе продолжит дорожать.

Только за январь-февраль текущего года стоимость в городе выросли на несколько процентов.

Основной причиной роста стоимости остается удорожание сырья, передает Политека.

Так, в прошлом году мука подорожала на 27% и к концу года стоила 19,93 грн/кг. Масло выросло 23,5%, достигнув отметки 72,73 литр, а сахар вырос на 2,9%, составив 33,16 за кило.

В дальнейшем стоимость на изделия в Украине в целом, скорее всего, будут расти. Ожидается, что в марте 2025 года подорожает еще на 3–4%.

Специалисты говорят, что с начала 2025 года прайс муки увеличилась на 2,5% и достигла 20,43 за килограмм, масло подорожало на 3,5%, до 75,27 за литр, при этом сахар остается стабильным.

С начала года продукт даже немного подешевел на 0,3%, до 33,06 грн/кг.

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