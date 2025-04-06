Украинцам рассказали, когда стартует пляжный сезон в Одессе 2025, известно, что уже началась подготовка.

Перед стартом пляжного сезона в Одессе-2025 местные власти должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта туристов, сообщает Политека.

В частности, речь идет о подготовке укрытий для защиты отдыхающих, обеспечении присутствия квалифицированных спасателей на пляжах, тщательном обследовании подводной территории для безопасного купания, организации круглосуточного дежурства и четком обозначении зон отдыха.

Прошлый курортный сезон показал, что, несмотря на ограничения военного положения, возможность для граждан, особенно детей, отдыхать на пляжах и восстанавливать силы остается крайне важной. Об этом говорится в сообщении Измаильской районной государственной администрации.

Подготовка к пляжному сезону-2025 в Одесской области уже стартовала.

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации. У коммунальных служб и бизнеса есть полтора месяца, чтобы завершить подготовительные работы.

Об этом 17 марта сообщил первый заместитель начальника Одесской ОВА Александр Харлов.

14 марта глава областной военной администрации подписал соответствующее распоряжение, и уже третьи сутки подряд продолжается подготовка пляжных и купальных зон, а также побережья Черного моря к инспекции специалистами ГСЧС и коммунальными службами на предмет безопасности.

По словам чиновников, на выполнение всех необходимых работ отведено полтора месяца. В этот период коммунальные службы и бизнес должны привести пляжи перед стартом сезона в Одессе в 2025 году в соответствие с установленными нормами.

Тем временем экспертная группа Совета по безбарьерности при Одесском городском голове продолжает проверять побережье перед началом оздоровительного сезона.

17 марта 2025 года, специалисты провели инспекцию пляжа «Отрада», оценивая его доступность и выявляя аспекты, которые необходимо усовершенствовать для комфорта всех отдыхающих.

Создание удобной и доступной среды перед стартом пляжного сезона в Одессе 2025 – это наша общая ответственность. Важно, чтобы каждый, независимо от физических возможностей, мог свободно наслаждаться отдыхом на море.

В прошлом году в Одессе 8 июня официально начался курортный сезон. Местные власти открыли первые оборудованные места для отдыхающих.

Напомним, что на пляжах Одессы были зафиксированы мазутные пятна, появление которых связано с изменениями погодных условий и морских течений.

Специалисты отмечают, что загрязнение носит временный характер, однако с потеплением воды летом ситуация может усугубиться.

Экологи еще в декабре предупреждали, что мазут с затонувших российских танкеров достигнет побережья Одесской области.

С первых дней экологической катастрофы было очевидно, что последствия будут ощущаться еще долго.

Все эти месяцы проблема оставалась незаметной, но с первыми штормами и потеплением начали появляться нефтяные сгустки на одесских пляжах.

Изменение погодных условий в Одессе, включая ветер, дующий в сторону побережья, стало одной из причин появления мазутных пятен. Под воздействием волн и воздушных потоков нефтяные загрязнения перемещаются, а их частицы оседают на песке, образуя темные сгустки.

Как отмечают эксперты, пока это явление носит эпизодический характер, однако такие случаи могут повторяться.

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