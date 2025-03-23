Переселенцы могут найти бесплатное жилье в Одессе, названы адреса и контакты.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе предоставляется в общежитиях, больницах и гостиницах, сообщает Politeka.net.

Количество доступных мест постоянно меняется, поэтому важно уточнять актуальную информацию по контактным номерам.

Где переселенцы могут найти бесплатное жилье в Одессе?

Частные объявления - на платформе OLX встречаются предложения временного крова. Например, один из авторов предлагает бесплатную аренду трейлера для проживания парню или девушке без вредных привычек в обмен на физическую помощь по хозяйству.

На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно искать варианты проживания, передает Политека.

CARITAS ODESA UGCC - эта организация помогает обрести временный дом. Сейчас у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето. В приоритете – пенсионеры, которые могут самостоятельно себя обслуживать.

Приют "Ковчег" - переселенцы пожилого возраста могут получить временный приют для одиноких пенсионеров "Ковчег" в селе Ракулово (Одесская область). Проживание рассчитано на три месяца и включает четырехразовое питание.

Сайт "Прихисток" - этот онлайн-ресурс помогает украинцам, оказавшимся в сложных обстоятельствах, найти временный дом. На сайте размещены актуальные объявления о возможных вариантах размещения в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.