Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе предоставляется в общежитиях, больницах и гостиницах, сообщает Politeka.net.
Количество доступных мест постоянно меняется, поэтому важно уточнять актуальную информацию по контактным номерам.
Где переселенцы могут найти бесплатное жилье в Одессе?
Частные объявления - на платформе OLX встречаются предложения временного крова. Например, один из авторов предлагает бесплатную аренду трейлера для проживания парню или девушке без вредных привычек в обмен на физическую помощь по хозяйству.
На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно искать варианты проживания, передает Политека.
CARITAS ODESA UGCC - эта организация помогает обрести временный дом. Сейчас у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето. В приоритете – пенсионеры, которые могут самостоятельно себя обслуживать.
Приют "Ковчег" - переселенцы пожилого возраста могут получить временный приют для одиноких пенсионеров "Ковчег" в селе Ракулово (Одесская область). Проживание рассчитано на три месяца и включает четырехразовое питание.
Сайт "Прихисток" - этот онлайн-ресурс помогает украинцам, оказавшимся в сложных обстоятельствах, найти временный дом. На сайте размещены актуальные объявления о возможных вариантах размещения в регионе.
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