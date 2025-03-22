Потребители уже начали замечать подорожание фруктов в Одессе, в частности речь идет об апельсинах и бананах, сообщает Политика.

Как пишет Волна, в марте 2025 года цены на цитрусовые в городе существенно выросли по сравнению с февралем. Средняя стоимость обычных апельсинов вышла на уровень 67,65 гривен за килограмм, что на 4,31 больше чем в феврале.

Египетские же апельсины также выросли в цене: сейчас в среднем они стоят 59,90 грн по сравнению с 57,32 грн месяцем ранее. Особенно это заметно в сегменте премиальных апельсинов, которые стоят на 11,34 гривен больше — с 75,46 грн выросли до 86,80 за килограмм.

У известных сетей супермаркетов есть разные ценники: у Auchan они стоят 83,60 за килограмм, а у Novus — 89,99.

Подорожание фруктов в Одессе коснулось и бананов. Их стоимость в марте 2025 года повысилась до 76,55 гривен за килограмм, что на 10,85 больше чем в феврале (65,70 грн). Разница между разными сетями также значительна: от 69,99 у Novus до 87,90 у Megamarket.

Переписка ценников объясняется несколькими факторами, включая сезонные колебания и повышение затрат на транспортировку и импорт.

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