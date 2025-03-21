Потребители уже заметили подорожание кофе в Одессе, и уже известно, сколько придется платить обычным украинцам.

Причиной подорожания кофе в Одессе стал ряд факторов, в частности, неблагоприятные погодные условия в странах-производителях и увеличение транспортных расходов, сообщает Политика.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2024 году повышение ценников произошло почти на 40%, что стало рекордным повышением за последние годы.

Так, стоимость арабики, качественного сорта, выросла на 58%, а робусты – на 70%. В результате цены приближаются к многолетним максимумам.

Подорожание кофе в Одессе обусловлено несколькими основными факторами. Больше всего повлияли климатические катаклизмы в странах-производителях, таких как Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Вьетнам, например, из-за засухи уменьшил производство на 20%, а экспорт - на 10%.

В Бразилии жаркая и сухая погода привела к пересмотру прогнозов производства по снижению. Как следствие, мировые поставки продукта сокращаются, что еще больше увеличивает его цена.

Кроме изменений в объемах производства, на значение также повлияли высокие транспортные расходы, в частности на доставку продукции в Украину. Это привело к тому, что его стоимость в магазинах города выросла.

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