После удара россиян в Одессе начались экстренные отключения света сразу в трех районах города, узнайте, будут ли вводиться графики 22 марта.

Российская армия массированно атаковала город "Шахедами" накануне вечером, часть жителей сообщила об ограничениях, стало известно, будут ли в Одессе графики отключения света 22 марта, передает Политека.

В городе фиксируются локальные аварийные ограничения в ряде районов.

Как рассказали в "ДТЭК", речь идет о Приморском, Пересыпском и Киевском районах.

Ремонтные бригады работают над устранением проблемы, три района остались без энергоснабжения, сообщали в ДТЭК. Без света были Приморский, Пересыпский и Киевский районы.

Ремонтные бригады работают на местах, вскоре ожидается возвращение электроэнергии в дома.

На 22 марта в Одессе и области не ожидают отключения даже при составе ситуации в энергосистеме города.

Если изменения будут, людей предупредят графики отключений.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

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