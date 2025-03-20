Українцям розповіли, де заплановані графіки відключення світла в Одесі 21 березня, відомо, до чого варто готуватися.

Жителів попереджають про перебої з електропостачанням, стало відомо, де введуть графіки відключення світла в Одесі на 21 березня, повідомляє Політека.

"ДТЕК" проводитиме профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт заплановано відключення електроенергії з 8 ранку до 20:00 Малодолинському: вулиця Винокурова, Заводська, Зелена, Культурна, Курортна, Молодіжна, Робоча, Шевченка, Шмідта, провулок Шмідта

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру:

+38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

У Южнeнській міській територіальній громаді у зв’язку з виконанням робіт буде відключення електроенергії.

21 березня з 9 ранку до 19:00 світла не буде у місті Південне вулиці Іванова, Т.Г. Шевченка та Хіміків.

Місто Южне вул. Іванова, Ново-Білярська, Т.Г. Шевченка, Хіміків, проспект Гр. Десанту, Гр.Десанту.

Село Сичавка.

Якщо обмеження електропостачання введуть, енергетики заздалегідь повідомлять про це.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, слід перевірити інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Жителів закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому важливо слідкувати за офіційними оновленнями.

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